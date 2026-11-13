«Россети Московский регион» предупредили об угрозе незаконных кабелей на ЛЭП

Компания «Россети Московский регион» напомнила, что самовольное размещение линий связи на опорах электропередачи может привести к авариям и отключению света в целых населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Самовольное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах недопустимо согласно ст. 6 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи» и постановлению правительства РФ № 2106. Нарушителям грозят судебные иски и принудительный демонтаж.

Опоры линий электропередачи рассчитаны на определенные весовые, ветровые и гололедные нагрузки. Зимой кабель покрывается тяжелой ледяной коркой, а при штормовом ветре создает дополнительную парусность. Несогласованные подвесы могут нарушить работу оборудования и оставить без электричества социально значимые объекты и целые населенные пункты.

Операторы также размещают кабели без надлежащих технических условий, нарушая допустимые расстояния до токоведущих частей и дорог. Провисающие линии создают угрозу коротких замыканий, пожаров и поражения электрическим током.

«Россети Московский регион» выявляют незаконные ВОЛС при обходах линий электропередачи и ведут претензионную работу. Оператор должен заключить договор и компенсировать неосновательное обогащение за период бездоговорного использования опор. В противном случае спор передают в суд, который, по данным компании, обычно принимает решение не в пользу нарушителя.

Энергетики напомнили, что своевременный договор с электросетевой компанией обеспечивает провайдеру экономически обоснованные тарифы и защиту инвестиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.