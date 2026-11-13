Банки не хотят маркировать звонки: эксперт объяснил, кто заплатит

Банки и мобильные операторы спорят из-за платы за маркировку звонков. Компании не могут договориться о стоимости услуги, а разговоры о том, что новые расходы переложат на россиян, эксперт называет ловушкой внимания. Как спор отразится на абонентах, РИАМО рассказал ИТ-директор ГБИГ Холдингс Владимир Акимов.

Маркировка звонков позволяет увидеть на экране название компании и категорию обращения. Она стала обязательной с 1 сентября 2025 года, однако операторы и банки до сих пор не согласовали условия сотрудничества. Операторы предлагают пакетную модель или помесячную плату за номер, а ориентир стоимости на рынке составляет около 0,3 рубля за вызов. Банки с такими условиями не согласились, поэтому введение блокировки немаркированных вызовов откладывали дважды.

85% звонков из банка — про долги, отметил эксперт. По его словам, кредитные организации опасаются, что подпись «взыскание задолженности» на экране снизит количество отвечающих клиентов. При этом абоненты и без того все чаще игнорируют незнакомые номера, устав от рекламных обзвонов.

Однако маркировка может быть полезна самим пользователям: человек видит, кто ему звонит и с какой целью, а немаркированные массовые вызовы отсекаются вместе с частью спама и мошеннических звонков. Полностью защитить от злоумышленников такая мера не сможет, но повысит барьер для нежелательных обзвонов.

Акимов считает, что заявления о неизбежном резком росте цен из-за маркировки преувеличены. Бизнес действительно может включить дополнительные расходы в себестоимость услуг, однако для конечной стоимости товаров и услуг влияние, по его оценке, будет незначительным. При этом для крупных компаний даже небольшая доля затрат превращается в существенную сумму из-за миллионов вызовов.

«Тут только не надо путать „незаметно для меня“ и „несущественно для них“: даже 0,1% оборота для крупного бизнеса — бюджет», — подчеркнул собеседник РИАМО.

По мнению эксперта, если маркировка окажется слишком дорогой, часть деловых звонков может перейти в мессенджеры. Похожий процесс уже происходил с SMS-уведомлениями: после роста стоимости сообщений банки стали активнее переводить клиентов на push-оповещения. В результате абоненты могут получать меньше обычных звонков, но привычка не отвечать на незнакомые номера никуда не исчезнет.

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