Сильный дождь накроет Подмосковье вечером 13 ноября

В Московской области в пятницу вечером ожидается сильный дождь, который будет идти до утра субботы, сообщает РСЧС Подмосковья.

По данным синоптиков, осадки начнутся в 19:00 13 ноября. Дождь будет идти всю ночь и закончится около 04:00 14 ноября.

В ведомстве призвали жителей быть осторожнее в связи с непогодой. Телефон для вызова экстренных служб — 112.

Следить за оперативной обстановкой и/или экстренной информацией в регионе можно в канале «РСЧС Московская область» в МАКС.

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