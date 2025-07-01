В Видном юные зрители познакомились с шедевром советского кинематографа

Более двадцати учеников Видновского художественно-технического лицея посетили Историко-культурный центр, где состоялся показ и обсуждение короткометражного фильма «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах» режиссера Евгения Татарского. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Фильмы 20-го века являются прекрасным источником знаний, обучением необходимым нравственным ценностям и навыкам поведения в обществе», — рассказала методист Историко-культурного центра Наталья Замарина.

Сообщается, что фильм «Пожар во флигеле» рассказывает историю двух друзей, которые, чтобы избежать наказания, придумывают небылицу о пожаре. Однако, ситуация разрешается неожиданным образом, заставляя их задуматься о ценности правды. Ребята не только посмотрели трогательную и поучительную историю о двух друзьях, но и приняли активное участие в обсуждении фильма, размышляя над его смыслом и актуальностью.

Методист Историко-культурного центра Наталья Замарина организовала дискуссию, в ходе которой школьники анализировали поступки героев, делились своими впечатлениями и формулировали собственные выводы. Практиковать кинопоказы советских фильмов начали только в этом году.

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