Инфекционист предупредила о пробуждении опасных бактерий из-за дождей в Москве

В связи с обильными дождями и плюсовой температурой в Центральной России активизировались разные инфекционные бактерии, которые могут спровоцировать неприятные болезни у населения. По словам врача-инфекциониста, дерматолога Марият Мухиной, у москвичей могут обостриться экземы и циститы на фоне погодных условий, сообщает Life.ru .

«На фоне повышенной влажности грибковые и бактериальные микроорганизмы вызывают на коже дерматиты и экземы, пиодермии, которые могут приобретать не только местный, но и генерализованный характер. Общее переохлаждение, когда летний гардероб для плюс 25 градусов надевается в плюс 10 градусов, да еще при попадании в холодный дождь, может привести к острым циститам, острым пиелонефритам и бронхолегочным заболеваниям», — пояснила специалист.

Мухина предупредила, что экземы и циститы — это не единственные опасности, которые поджидают население Центральной России, в частности Москвы. Из-за избытка влаги активно размножаются и другие бактерии, которые вызывают у человека ларингиты, гаймориты и отиты.

Специалист рекомендовала соблюдать правила гигиены и обязательно мыть руки перед едой, так как «не спят» и бактерии, вызывающие пищевые токсикоинфекции.

Ранее сообщалось, что в первый день июля в Московском регионе сохранится дождливая погода. Днем температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов.