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Дождливая погода сохранится в Московском регионе в первый день лета

1 июля в Москве и Подмосковье сохранится дождливая и облачная погода. Температура воздуха днем составит от 15 до 17 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер будет дуть северо-западный с порывами 6–11 м/с. Местами они могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до 11–13 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами умеренный.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что летняя погода вернется в столицу уже в четверг, но продлится недолго. Как отметила эксперт, понедельник был самым дискомфортным днем на неделе.