Метеоролог Позднякова сообщила, когда в Москве снова потеплеет

Летняя погода вернется в столицу уже в четверг, но продлится недолго. Подробный прогноз на неделю предоставила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила эксперт, понедельник окажется самым холодным и дискомфортным днем недели. Атмосферное давление опустится до минимальных значений.

«Сегодня во второй половине дня дожди станут более интенсивными. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет на отметке 11–13 градусов. Также ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Такого еще не наблюдалось за всю историю метеонаблюдений в столице. Сейчас оно на отметке 728,34 миллиметра ртутного столба, но оно станет еще ниже во второй половине дня», — пояснила Позднякова.

Во вторник сохранится облачность с кратковременными осадками, но начнется постепенное потепление. Давление останется пониженным. Ночью температура будет +11…+13 градусов, днем прогреется до +16…+18. Продолжится сильный северо-западный ветер.

В среду в отдельных районах столицы возможны кратковременные дожди. Температура продолжит расти, но останется на 3–4 градуса ниже нормы. Давление также будет ниже стандартных значений. Ночью столбики термометров покажут +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +19…+21.

По словам синоптика, в четверг и пятницу в Москве установится комфортная летняя погода. Давление нормализуется и достигнет 746 мм рт. ст. Ожидается переменная облачность без дождей. Ночные температуры порадуют дачников: +11…+16 градусов. Днем в четверг и пятницу потеплеет до +23…+25.

Она также отметила, что в выходные осадков не предвидится, но станет чуть прохладнее. В субботу и воскресенье днем будет +20…+22 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, при каких условиях в столице может возобновиться купальный сезон. По его словам, для этого необходим устойчивый антициклонический характер погоды в течение 4–5 дней.