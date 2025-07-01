Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу в отношении блогера Варламова*

Его заочно обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и публичном распространении фейков о действиях российской армии.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки московской прокуратуры. Теперь его направят в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.

Было установлено, что Варламова* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако он, продолжая нарушать российское законодательство, по-прежнему публиковал в соцсетях сообщения и материалы без указания, что они созданы или распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.

Блогер давно покинул Россию и, находясь за ее пределами, выложил на видеохостинге заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ под видом достоверных сведений.

Варламов* находится в межгосударственном розыске, он также заочно арестован в России.

*Включен Минюстом РФ в перечень иноагентов.