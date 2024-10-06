Перед смертью актер Андрей Неретин ушел в запой

Перед смертью актер Андрей Неретин, сыгравший роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, пил несколько дней подряд. В ночь на воскресенье мужчина скончался, не приходя в сознание, сообщает Baza .

Продюсер скетчей рассказал, Андрей почти год не употреблял алкоголь, но сорвался и запил, узнав о новых уголовных делах и окончательном закрытии проекта.

В феврале текущего года депутат от ЛДПР Вячеслав Гнездилов в своих соцсетях рассказал о проблемах со здоровьем у Неретина. После завершения съемок Андрей остался без средств к существованию и жил в бараке на окраине Уссурийска.

При этом работать звезда скетч-шоу не мог — он был практически прикован к кровати из-за некроза тазобедренного сустава.

Два дня назад Неретина госпитализировали в больницу, но врачи не смогли его спасти. Актер скончался в ночь на воскресенье, не приходя в сознание. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.