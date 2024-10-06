Умер актер Андрей Неретин, игравший депутата Виталия Наливкина

сегодня в 15:52

Артисту было 48 лет.

Ранее СМИ писали, что Неретин, сыгравший роль депутата Наливкина в сатирическом интернет-сериале, серьезно болен. У него были проблемы с бедренным суставом.

Легендарный «народный депутат», ставший интернет-мемом, последнее время практически не мог ходить.

Шоу про депутата Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. В нем Неретин играл «председателя исполнительного комитета Уссурийска», пародируя отечественных чиновников и высмеивая российскую бюрократию.