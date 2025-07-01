РЭО открыл прием заявок на юбилейную «Зеленую Премию»

Российский экологический оператор запустил прием заявок на юбилейную, пятую по счету, «Зеленую Премию». В этом году конкурс проходит по двум основным трекам — общественному и профессиональному. Всего предусмотрено 11 номинаций, охватывающих экологические инициативы от школ и НКО до крупных компаний, а также специальный рейтинг регионов по обращению с отходами, передает пресс-служба оператора.

«„Зеленая Премия“ — это важный элемент системы экологического просвещения. Она помогает привлечь внимание к лучшим проектам и инициативам, показать значимость даже небольших вкладов в общее дело. Мы хотим, чтобы идеи устойчивого развития, принципы экономики замкнутого цикла и бережного отношения к природе стали частью повседневной жизни людей по всей стране», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В 2025 году «Зеленая Премия» состоит из таких номинаций, как «Некоммерческие организации», «Экологические центры», «Экологические лидеры», «Образовательные проекты» (школы, ссузы и учреждения дополнительного образования), «Образовательные проекты» (высшие учебные заведения), «Технологические и цифровые проекты», «Устойчивые практики в АПК», «Экологическое предпринимательство», «Инициативы отраслевых компаний», «Корпоративные проекты (внутренние)», «Корпоративные проекты (внешние)» и рейтинга регионов.

«Каждый год мы совершенствуем структуру премии, чтобы поддерживать наиболее актуальные направления. В этом году добавлена новая номинация для компаний агропромышленного комплекса, которые внедряют устойчивые экологические практики. Отдельно вынесли номинацию для школ и ссузов. Мы видим большой отклик, и „Зеленая Премия“ уже стала серьезной площадкой для роста и признания экологических лидеров», — прокомментировал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В общественном треке участвуют некоммерческие организации, экодома и центры, а также индивидуальные лидеры — экоактивисты, волонтеры и блогеры. Основная цель — поддержка социальных инициатив, направленных на формирование экологичной культуры.

Профессиональный трек охватывает образовательные проекты (как школьные, так и вузовские), экологичный бизнес, технологические и цифровые решения, инициативы региональных операторов, корпоративные проекты — как внутренние ESG-практики, так и внешние экопроекты брендов. Отдельно выделена номинация для компаний агропромышленного комплекса, внедряющих устойчивые технологии в сельском хозяйстве.

Кроме того, в рамках премии будет сформирован рейтинг регионов — закрытая номинация, в которой оценивается эффективность субъектов РФ в сфере обращения с ТКО.

Подать заявку можно до 1 ноября 2025 года (23:59). Победители будут объявлены в декабре 2025 года. Подробности, условия участия и форма подачи заявок доступны на сайте премии.