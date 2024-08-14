Значительную часть от похищенных денег Долина перевела мошенникам самостоятельно

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Певица Лариса Долина самостоятельно перевела значительную часть из более 200 млн рублей, похищенных телефонными мошенниками, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следствием установлено, что из более 200 млн рублей, похищенных телефонными мошенниками, значительную часть Долина перевела самостоятельно», — сообщили агентству.

Певица ходила в банки и зачисляла свои накопления на счета, которые ей говорили мошенники.

Телефонные мошенники, жертвой которых стала певица Лариса Долина, звонили ей с территории Украины.

Ранее Хамовнический суд Москвы рассмотрел дело об избрании меры пресечения для 53-летней женщины-курьера, которая передала деньги певицы Ларисы Долиной мошенникам.

Лариса Долина сама призналась, что стала жертвой мошенников, которые некоторое время звонили ей от имени силовиков, затем уговорили продать квартиру и положить деньги якобы на безопасный счет. Часть средств звезда российского шоу-бизнеса перевела сама, а часть передала женщине, которую в итоге задержали и арестовали.