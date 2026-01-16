Воробьев назвал сертификаты удобным способом переселения из аварийного жилья

Жилищные сертификаты позволяют людям не ждать по несколько лет окончания строительства, а сразу выбрать и купить подходящее жилье при переселении из аварийного дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Как показал минувший год, наиболее эффективный способ (расселения аварийного жилья — ред.) — это сертификаты, когда ты не ждешь 2–3 года, пока строится дом, а уже сегодня получаешь сертификат и сам выбираешь место и квартиру, в которой хочешь жить», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что такая практика применялась в 2025 году.

«Очень надеемся, что у нас получится порадовать жителей и предусмотреть такие возможности и в 2026 году», — отметил губернатор.

Ранее Воробьев сообщал, что ежегодно в рамках реализуемой в регионе программы около 9-10 тыс. человек переезжает из аварийного жилья в новые комфортные дома. Кроме программы расселения аварийного жилья, в области есть еще программа КРТ — комплексного развития территорий, в рамках которой застройщики строят новое жилье.

