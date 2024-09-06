Владислав Бакальчук: Wildberries приостановила строительство 30 складов

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Компания Wildberries поставила на «паузу» строительство складов в РФ и странах ближнего зарубежья. Эта новость — катастрофа для тысяч семей, зависящих от проектов, сообщил в своем Telegram-канале муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук.

По инициативе братьев Мирзоян компания Wildberries не отправила подрядчикам в общей сложности 1 млрд рублей. Поскольку фирмы остались без денег, строительство объектов инфраструктуры прекратилось.

Компания «ВБ Девелопмент» возводила около 4 млн «квадратов» складов в разных регионах РФ. Суммарная стоимость строительства объектов составляла 120 млрд рублей. Их возводили для поддержания работоспособности маркетплейса и качественной логистики.

«Теперь же более 30 объектов заморожены, 23 из которых должны были быть сданы в эксплуатацию уже в этом году», — отметил Бакальчук.

Ранее Владислав отметил, что из-за странных решений нового руководства Wildberries несет многомиллионные потери. Бакальчук считает, что его супруга Татьяна попала под влияние рейдеров, и хочет спасти семейное дело. Однако основательница WB отрицает заявления мужа.