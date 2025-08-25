В Москве реставрируют доходный дом Бройдо и дом Лаврова на Остоженке

В столице реставрируют доходный дом Г. Е. Бройдо и дом Н. В. Лаврова на Остоженке, Дом культуры «Строитель» на Измайловской площади, а также главные дома городских усадеб XVIII–XIX веков на улице Пречистенке и Тверском бульваре, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Москва уделяет большое внимание возрождению и сохранению архитектурных памятников. С 2011 года благодаря масштабной программе было приведено в порядок свыше 2,3 тыс. памятников», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Четырехэтажный доходный дом Г. Е. Бройдо на улице Остоженке возведен в 1902 году в стиле раннего модерна по проекту известного архитектора Николая Жерихова.

Специалисты завершили реставрацию кровли и отделку дворовых фасадов. Сейчас работы подходят к завершающему этапу: строительные леса демонтированы, а белокаменный цоколь и поверхности фасадов на уровне 1-го этажа приводят в порядок. Реставрация проводится с опережением графика. Изначально ее планировали завершить в 2026 году.

Двухэтажный дом Н. В. Лаврова на Остоженке построен в 1837 году и признан объектом культурного наследия регионального значения.

В настоящее время специалисты занимаются реставрацией кровли и фасадов. Рабочие восстановят стены, лепнину и фундамент. На главном фасаде воссоздадут исторический балкон, а на уровне чердака и мезонина установят террасу. Кроме того, будут проведены работы по реставрации и отделке интерьеров.

Ранее москвичам и гостям города показали, как проводится ремонт куполов четырех звонниц в Храме Христа Спасителя на Волхонке. На сегодняшний день выполнено 20% работ.