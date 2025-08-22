Москвичам показали, как проходит ремонт куполов звонниц в Храме Христа Спасителя

Москвичам и гостям города показали, как проводится ремонт куполов четырех звонниц в Храме Христа Спасителя на Волхонке. На сегодняшний день выполнено 20% работ, сообщает пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

В работе, которая ведется с лесов общей площадью 17 тыс. кв. м, задействовано 60 человек и 6 единиц спецтехники. Для безопасности звонницы были закрыты баннерами.

К настоящему моменту специалисты завершили демонтаж покрытий куполов всех четырех звонниц общей площадью около 1,9 тыс. «квадратов» и декоративных элементов — наверший. Еще выполнены ремонт металлической обрешетки куполов, а также грунтовка и обработка специальными гидрофобными и антикоррозийными составами.

Для покрытий куполов рабочие используют листы нержавейки, покрытой нитридом титана. Они скрепляются замковым способом.

Кроме того, в настоящий момент рабочие изготавливают новые навершие для куполов. Они будут смонтированы после установки покрытий. Еще завершается обновление мраморных фасадов на надвратной колокольне над входом в нижний храм. Бронзовые горельефы будут промыты и обработаны специальными составами.