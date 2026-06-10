Фото - © Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 15 на Букинском шоссе в Лобне/Медиасток.рф

сегодня в 10:40

4 жилых дома отремонтируют на юго-востоке и северо-востоке Москвы

Согласованы проекты капитального ремонта 4 жилых домов в районах Марьино, Нижегородский и Марьина Роща. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласованная проектная документация предусматривает комплексное обновление четырех зданий 1956–1988 годов постройки. Специалисты приведут в порядок фасады и кровли, модернизируют внутренние инженерные системы, восстановят входные группы и лестничные клетки», — рассказал Иван Щербаков.

Работы пройдут по адресам: 3-я улица Марьиной Рощи, дома № 19 и 30, Орехово-Зуевский проезд, дом № 22, а также Новочеркасский бульвар, дом № 27.

В здании по адресу: 3-я улица Марьиной Рощи, дом № 19, очистят и оштукатурят фасад, отремонтируют плиты лоджий и козырьки над ними. В подъездах восстановят бетонные ступени, а на кровле заменят ограждение и вентиляционные зонты.

На Новочеркасском бульваре, дом № 27, основной задачей станет обновление крыши. Здесь отремонтируют плиты покрытия и стены технического этажа, заменят ограждение крышных надстроек. Внутри здания модернизируют системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

В доме № 30 по 3-й улице Марьиной Рощи основной упор сделают на инженерные коммуникации. Заменят магистрали холодного и горячего водоснабжения, стояки канализации и отопления, после чего выполнят восстановительную отделку. Также в порядок приведут мусорокамеры.

В здании по адресу Орехово-Зуевский проезд, дом № 22 восстановят кирпичную кладку фасада, приведут в порядок балконы и экраны. Деревянные конструкции крыши обработают огнезащитным составом и полностью заменят кровельное покрытие. Для безопасного обслуживания здания на кровле смонтируют точки крепления страховочных систем.

«При обновлении фасадов кирпичных зданий, таких как дом в Орехово-Зуевском проезде, специалисты применяют технологию гидрофобизации. Тонкой невидимой глазу пленкой покроют стены для надежной защиты кирпича от атмосферных осадков. Данная технология очень надежна и отлично зарекомендовала себя», — отметил заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.