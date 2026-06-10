Предполагаемые вещи пропавших Усольцевых обнаружили в зоне поиска

В зоне поисков пропавшей семьи Усольцевых обнаружили личные вещи. Их проверяют на принадлежность предпринимателю, его супруге и дочери, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Специалисты обследовали около 1 тыс. кв. м труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Мальвинка и Буратинка. В зоне поиска нашли вещи, которые могут принадлежать семье. Их направили на экспертизу.

Местность изучили с помощью беспилотников, которые вели съемку. Затем видеокадры проверили специалисты на предмет присутствия в местности людей. Для доставки поисковой группы использовали транспорт высокой проходимости.

Пока поиски приостановили. Результаты нового выезда изучат, а затем примут решение о целесообразности продолжения поисковой операции. Расследование уголовного дела по факту пропажи туристов продолжается.

Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход из поселка Кутурчин по направлению к Кутурчинскому Белогорью. Семья перестала выходить на связь. 30 сентября 2025 года сын женщины обратился в полицию. Вокруг исчезновения Усольцевых ходит множество легенд.

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