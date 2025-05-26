В Минстрое Подмосковья рассказали об эффективности жилищных сертификатов

Для расселения ветхого и аварийного жилья необходимы быстрые решения. Поэтому нужно реализовать практику государственной поддержки с сертификатами. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

«В 2024 году мы расселили более 2 тыс. человек из 42 тыс. кв. м. аварийного жилья. Это позволило за 2-3 месяца перевести людей из аварийного фонда в современное новое жилье», — сказал Александр Туровский во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований.

Общий жилой фонд Московской области — 53,5 тыс. многоквартирных домов площадью почти 200 млн квадратных метров. Фактически количество проживающих человек — 7,5 млн граждан. Ветхое и аварийное жилье — 16 тыс. многоквартирных домов, почти 19 млн квадратных метров, в которых фактически проживает почти миллион граждан.

Дома, признанные аварийными до 1 апреля текущего года, подходят под госпрограмму расселения ветхого и аварийного. В настоящий момент в нее включено 693 тыс. кв. м, почти 18 тыс. жилых помещений, в которых проживает 43 тыс. человек. Основной механизм расселения — это строительство домов, жизненный цикл составляет от 2-3 лет.

«Например, в городском округе Пушкинский мы построили дом за 1,5 года. В настоящий момент все жители переселены, живут в новых, светлых, современных квартирах», — сказал министр.

Однако есть и другие ситуации и сложности, как, например, в Богородском городском округе. Там строительство заняло 2,5 года, потому что было ужесточение глиссады аэродрома Чкаловский.

«С этими проблемами мы встречаемся, справляемся, но сроки строительства везде разные», — добавил Туровский.

Жилищные сертификаты

При этом жилищные сертификаты позволяют переселиться в новое жилье буквально за месяц, не ожидая по несколько лет строительство нового дома.

«Почему это быстро? Подача заявления в администрацию — 1 день, заказ выписки из ЕГРН — 5 дней, проведение оценки квартиры — 7 дней. Параллельно собственник может подбирать себе новую квартиру в новостройках. Далее мы оплачиваем по сертификату в течение 5 дней квартиру, и за 7 дней в Росреестре регистрируем на нее права. Все это позволяет за 1 месяц переехать из аварийного фонда в новое современное жилье», — объяснил министр стройкомлекса Подмосковья.

Ранее Воробьев напомнил, что жители региона, проживающие в аварийном жилье, могут получить специальные сертификаты и переехать в современные и комфортные условия. Он подчеркнул, что это позволяет не ждать 4 или 5 лет для переезда.