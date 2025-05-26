Воробьев рассказал о возможности переезда из аварийного жилья по сертификатам

Жители Подмосковья, проживающие в аварийном жилье, могут получить специальные сертификаты и переехать в современные и комфортные условия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Практика введения (жилищных — ред.) сертификатов позволяет семье, которая проживает в аварийном фонде, где, скажу мягко, условия не соответствуют современным, не ждать 4 или 5 лет», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований.

Губернатор уточнил, что постройка новых жилых домов длится именно от 4 до 5 лет.

Также правительство Московской области внимательно изучило столичную программу реновации. В ее рамках жителей Москвы переселяют из ветхого и аварийного жилья в новостройки.