Воробьев рассказал о возможности переезда из аварийного жилья по сертификатам
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Жители Подмосковья, проживающие в аварийном жилье, могут получить специальные сертификаты и переехать в современные и комфортные условия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Практика введения (жилищных — ред.) сертификатов позволяет семье, которая проживает в аварийном фонде, где, скажу мягко, условия не соответствуют современным, не ждать 4 или 5 лет», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований.
Губернатор уточнил, что постройка новых жилых домов длится именно от 4 до 5 лет.
Также правительство Московской области внимательно изучило столичную программу реновации. В ее рамках жителей Москвы переселяют из ветхого и аварийного жилья в новостройки.