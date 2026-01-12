Часики тикают: у Ларисы Долины есть 5 суток, чтобы отдать квартиру

Федеральная служба судебных приставов дала Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу скандальной квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье, сообщает ТАСС .

Приставы возбудили исполнительное производство в отношении артистки. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Долина должна добровольно передать ключи покупательнице в течение пяти дней. Если этого не произойдет, то приставы выселят ее принудительно в присутствии понятых.

Все сроки передачи квартиры истекли, но Лурье так и не получила ключи от жилья. Ранее адвокат покупательницы рассказала, что сторона народной артистки РФ якобы допустила грубые нарушения процедуры во время приема-передачи квартиры новой владелице. У представителя Долиной, который должен был передать ключи Лурье, не оказалось подтвержденных полномочий на подписание акта.

Сама Долина между тем отдыхает вместе с семьей в Абу-Даби. Она планирует приехать в РФ после 20 января.

