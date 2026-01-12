Приставы будут выселять Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина так и не отдала ключи от скандальной квартиры в Хамовниках покупательнице жилья Полине Лурье. Теперь артистку будут выселять с приставами, сообщает Mash .

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что все сроки передачи квартиры вышли, но покупательница так и не может заселиться в жилье. Дело в том, что Долина все еще не отдала ключи от апартаментов.

Между тем представитель артистки сообщил, что та отправилась на отдых с семьей в Абу-Даби. Долина пробудет там до 20 января, а все вопросы с жильем будет решать после приезда.

В связи с этим Лурье приняла решение обратиться за помощью к судебным приставам, чтобы те помогли окончательно выселить артистку.

Ранее адвокат покупательницы рассказала, что сторона народной артистки РФ якобы допустила грубые нарушения процедуры во время приема-передачи квартиры новой владелице. Сама певица не явилась на встречу, а отправила представителя, у которого не оказалось подтвержденных полномочий на передачу жилья.

Долина продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников за 112 млн рублей. Затем она обратилась в суд, который вернул ей право собственности. Покупательница Лурье оказалась без квартиры и денег. Она подала апелляцию и дошла до Верховного суда.

Тот встал на сторону покупательницы и оставил жилье за ней. Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры.

