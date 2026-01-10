Адвокат Лурье: ситуация с экс-квартирой Долиной станет понятна 13 января

Адвокат Полины Лурье, которой принадлежит экс-квартира Ларисы Долиной в московских Хамовниках, Светлана Свириденко рассказала « Абзацу », когда ситуация с жильем может проясниться.

«Сейчас нет никакой информации. 13 января, во второй половине дня, возможно, будет», — отметила адвокат покупательницы.

Утром 10 января стало известно, что сторона народной артистки РФ якобы допустила грубые нарушения процедуры во время приема-передачи квартиры новой владелице. У Долиной поменялся адрес регистрации по месту жительства. Такую информацию нужно прописать в акте приема-передачи, но это не сделали. Еще никто не знает новый адрес регистрации Долиной.

Свириденко отмечала, что акт приема-передачи должен быть подписан продавцом и покупателем или их представителями. Но у представителя певицы не было на это подтвержденных полномочий.

Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием аферистов за 112 млн рублей. Потом Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница Лурье оказалась без квартиры и жилья. Затем она подала апелляцию и дошла до Верховного суда.

ВС встал на сторону Лурье. Также он оставил жилье за ней. 25 декабря Мосгорсуд поставил задачу выселить Долину.

