Юлия Николаева заявила о дефиците кадров в аптеках Петербурга

Заместитель генерального директора сети «Аптека Витал» Юлия Николаева заявила о нехватке провизоров и фармацевтов и подчеркнула, что работа аптеки должна строиться на доверии и профессиональной ответственности, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Юлия Николаева окончила Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет и уже 30 лет работает в профессии. Карьеру начала в государственных аптеках, затем присоединилась к сети «Аптека Витал», где прошла путь от провизора до заместителя генерального директора.

«Люди были не избалованы, доверчивы, а товары, в том числе редкие импортные, начали появляться. У многих был соблазн продавать все, что хочет покупатель. Но меня учили работать так, чтобы покупатель тебе доверял. Назначать лекарства должен врач, а дело провизора — помочь ему выбрать между этими назначениями. Главный принцип провизора, как и врача: не навреди», — рассказала она.

По ее словам, фармацевты — не продавцы, а специалисты по отпуску и консультированию. Они обязаны учитывать свойства и совместимость препаратов, а при серьезных симптомах рекомендовать обратиться к врачу. Николаева считает, что значительная часть лекарств должна продаваться по рецепту, и выступает против навязывания товаров ради плана.

С осторожностью она относится к покупке медикаментов на маркетплейсах, где возможны подделки. В аптеках, по словам эксперта, контроль серий препаратов ведется ежедневно под надзором Росздравнадзора.

Отрасль активно меняется, требует постоянного обучения, однако аптекам не хватает квалифицированных кадров. В сети ценят специалистов, готовых работать честно и развиваться в профессии.

