Житель Вологодской области выиграл в лотерею 545 млн руб и не успел их забрать

Победитель лотереи узнал о призе только через 4 года и проиграл суд

Житель Вологодской области Андрей выиграл 545 941 491 рубль в лотерее, но обратился за выплатой спустя четыре года и лишился денег. Суд отказал ему из-за пропуска сроков, сообщает kp.ru .

41-летний Андрей купил билет в июле 2017 года за 200 рублей. Розыгрыш состоялся только в августе 2020-го: нераспроданные билеты перенесли на следующий тираж. О победе мужчина узнал значительно позже — срок для обращения за выплатой к тому моменту истек.

По правилам у победителя было шесть месяцев, чтобы заявить о выигрыше. Андрей объяснил, что потерял пароль от личного кабинета и не проверял результаты. В 2024 году он направил претензию, а затем подал в суд, однако указал не ту компанию. Суд отказал в иске. Обратиться к надлежащему ответчику он уже не может — истек трехлетний срок исковой давности.

«По закону этот гражданин уже не может претендовать на выплату, так как вышел срок исковой давности. Если в течение трех лет человек не воспользовался своим правом, то это влечет прямое основание для отказа в иске», — пояснил ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.

По словам юриста, суд правомерно отказал в выплате, поскольку победитель должен был своевременно проверить результаты розыгрыша.

