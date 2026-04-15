Мигрант одним ударом убил дебошира в московском супермаркете

В Москве силовики задержали 41-летнего мигранта, который с одного удара убил дебошира в супермаркете, сообщает Msk1.RU .

Инцидент произошел 10 апреля в одном из магазинов в районе Соколиная гора. По предварительным данным столичного МВД, между двумя посетителями супермаркета произошел словесный конфликт. Затем на улице мигрант нанес своем оппоненту удар по голове, после которого он упал на асфальт и скончался.

После смертельного удара злоумышленник уехал домой, где сбрил бороду. Однако на следующий день мужчину задержали. В ходе допроса он рассказал, что конфликт с погибшим начался еще в супермаркете, когда он зашел купить себе воды. Мужчина утверждает, что лишь хотел помочь продавцам и успокоить дебошира, но он «наорал матом» на мигранта.

«Тогда он предложил пообщаться, на улице достал нож. Я отошел к машине, он мне что-то снова кричать начал, тогда я подбежал и ударил его один раз», — заявил он в разговоре со следователем.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

