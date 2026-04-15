Медведев: заводы дронов для Украины в Европе станут законной целью ВС РФ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские предприятия по производству беспилотников для Украины станут законными целями Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости .

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что в восьми странах Евросоюза расположены филиалы «украинских» и «совместных» компаний, которые нарастят производство ударных беспилотников и их комплектующих для ВСУ. Действия европейского руководства все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.

«Публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил <…>Добрых снов, европейские партнеры!» — написал Медведев на английском языке в соцсети Х.

При этом зампред Совбеза РФ добавил, что когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации.

