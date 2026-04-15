Медведев: заводы дронов для Украины в Европе станут законной целью ВС РФ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские предприятия по производству беспилотников для Украины станут законными целями Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что в восьми странах Евросоюза расположены филиалы «украинских» и «совместных» компаний, которые нарастят производство ударных беспилотников и их комплектующих для ВСУ. Действия европейского руководства все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.
«Публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил <…>Добрых снов, европейские партнеры!» — написал Медведев на английском языке в соцсети Х.
При этом зампред Совбеза РФ добавил, что когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.