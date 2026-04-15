В РПЦ предложили публичные телесные наказания за непристойные фото куличей
В РПЦ предложили возобновить в России практику телесных наказаний. Об этом заявил протоиерей Кирилл Иванов на фоне появления в Сети провокационных фото с куличами, сообщает «Осторожно, новости».
«В нашей стране пора уже возобновить практику телесных наказаний, которая была на Руси. Нужно просто сдирать с таких людей штаны прилюдно и по голой заднице розгами как следует выпороть», — заявил Иванов.
При этом он отметил, что если девушки принесут покаяния, то их нужно простить.
Ранее девушка получила уголовку за фотографию резинового члена с куличом, а другая — забила кальян на куличе.
