Неправославно: девушка получила уголовку за резиновый пенис с куличом

Публикация кулича с дилдо стала уголовным делом об оскорблении чувств верующих

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) после публикации натюрморта с пасхальным куличом и дилдо, сообщается СУ СК РФ по Ленинградской области.

Ранее 20-летняя жительница Мурина в Ленинградской области выложила в Сеть натюрморт из пасхального кулича и фаллоимитатора. Она удалила снимок только после полившихся негативных комментариев.

После публикации следователи установили личность подозреваемой. Сейчас принимаются меры к ее задержанию. Жительнице будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Специалисты принимают меры к установлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлению.

