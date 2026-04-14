Натюрморт из кулича и дилдо: жительница Мурина показала пасхальный стол

Жительница Мурина показала натюрморт из кулича и дилдо

20-летняя жительница Мурина в Ленинградской области выложила в Сеть натюрморт из пасхального кулича и фаллоимитатора, сообщает « Mash на Мойке ».

Она поняла, что сделала что-то плохое только после множества хейтерских комментариев под снимком.

Женщина уже почистила публикации и попыталась извиниться, сказала, что крещеная и никакого зла не хотела. Однако этот конфликтный снимок успели увидеть сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Саранске правоохранители задержали 27-летнюю онлифанщицу, которая на Пасху сделала кальян на куличе. Она разместила снимки в Сети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.