Иранские представители обсудят с главкомом армии Пакистана предложения США
Представители властей Ирана намерены детально обсудить ход ирано-американских переговоров, а также предложения Соединенных Штатов, с пакистанской делегацией во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками Асимом Муниром, прибывшей в Тегеран, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.
Мероприятие запланировано на четверг.
На данный момент завершились консультации между Муниром и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Ранее сенат США отклонил резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.
