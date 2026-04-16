Иранские представители обсудят с главкомом армии Пакистана предложения США

Представители властей Ирана намерены детально обсудить ход ирано-американских переговоров, а также предложения Соединенных Штатов, с пакистанской делегацией во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками Асимом Муниром, прибывшей в Тегеран, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.