сегодня в 18:49

МО: страны ЕС решили нарастить поставки дронов Украине для ударов по России

26 марта руководство ряда европейских стран, видя неудачи и потери ВСУ на фронте, решило нарастить производство и поставки Украине БПЛА для ударов по территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

ЕС расширит финансирование расположенных на своей территории «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных дронов. Заводы увеличат выпуск БПЛА и их компонентов для ВСУ.

Россия видит в этом намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации конфликта. Применение произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям.

В Минобороны добавили, что ряд стран ЕС постепенно превращается в стратегический тыл Украины. Действия европейского руководства все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.

В ведомстве добавили, что жителям Европы следует «понимать истинные причины угроз их безопасности» и знать места расположения «украинских» и «совместных» предприятий на своей территории. Минобороны опубликовало эти адреса.

Ранее средства ПВО сбили несколько вражеских беспилотников над промышленной зоной Стерлитамака. В результате атаки ВСУ погиб один человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.