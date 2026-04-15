сегодня в 13:39

Человек погиб в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака

Средства ПВО сбили несколько вражеских беспилотников над промышленной зоной Стерлитамака. В результате атаки ВСУ погиб один человек, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий», — написал Хабиров в своем Telegram-канале.

Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, семье будет оказана вся необходимая помощь.

Хабиров добавил, что на территории одного из предприятий, куда упали обломки сбитых БПЛА, работают городские экстренные службы.

Ранее стало известно, что Стерлитамак атаковали беспилотниками Ан-196 «Лютый». Ближайшая точка запуска этих дронов на территории Украины находится в 1000 км.

