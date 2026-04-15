Женщина погибла при атаке FPV-дрона на сельхозпредприятие под Белгородом

Мирная жительница погибла в результате целенаправленной атаки киевского режима территории сельхозпредприятия в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В хуторе Екатериновка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. От полученных ранений женщина погибла на месте», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей мирной жительницы.

Ранее два мирных жителя пострадали в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области.

