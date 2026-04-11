Два человека получили ранения в Белгородской области при атаке ВСУ

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область. В результате оказались ранены два мирных жителя, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Беспилотник ударил рядом с автомобилем на участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа. Из-за этого мужчина получил осколочные ранения спины, а женщина — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног.

Обоих пострадавших отвезли в Борисовскую ЦРБ. Им оказали необходимую медпомощь.

«Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует их в городскую больницу № 2 Белгорода», — заявил Гладков в своем Telegram-канале.

При этом ранее в зоне спецоперации вступило в силу пасхальное перемирие, объявленное российским президентом Владимиром Путиным.

