Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу

Прекращение огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. Москва рассчитывает, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. При этом Вооруженные силы РФ готовы к предотвращению возможных провокаций со стороны ВСУ.

8 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Россию к прекращению огня, заявив о важности дипломатии на фоне перемирия между США и Ираном. По его словам, прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта и создать условия для переговоров.

В ответ президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие в зоне проведения СВО в связи с приближающейся Пасхой. Огонь будет остановлен на 1,5 суток. В РПЦ поддержали решение о перемирии.

Пасха в 2026 году совпадает с Днем космонавтики и будет праздноваться 12 апреля.

