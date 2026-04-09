Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения СВО

сегодня в 22:16

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне проведения специальной военной операции в связи с приближающейся Пасхой. Огонь будет остановлен на 1,5 суток, сообщили в Кремле.

В сообщении говорится о том, что перемирие вступит в действие с 16:00 11 апреля и продлится до конца дня 12 апреля.

Пасха в 2026 году совпадает с Днем космонавтики и будет праздноваться 12 апреля.

«Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — говорится в сообщении Кремля.

Поддержит ли Украина соответствующее решение о праздничном перемирии, на момент публикации заметки неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.