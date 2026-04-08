Зеленский призвал Россию к прекращению огня на фоне перемирия США и Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля призвал Россию к прекращению огня, заявив о важности дипломатии на фоне перемирия между США и Ираном, сообщает газета «Известия» .

Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта и создать условия для переговоров.

Президент Украины также отметил значимую роль дипломатических усилий США и указал, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на глобальную экономику и уровень жизни в разных странах.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели при условии полной разблокировки Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов по урегулированию конфликта.

30 марта Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к перемирию на Пасху и прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, не уточнив возможные сроки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 апреля назвала эти заявления пиар-акцией.

