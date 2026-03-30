Зеленский заявил о готовности к прекращению огня на Пасху
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к временному прекращению огня на Пасху, сообщает украинский «Интерфакс».
«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники», — сказал Зеленский журналистам.
Ранее президент Украины заявил, что не согласился с условием о выводе украинских войск из Донбасса ради получений гарантий безопасности от Вашингтона.
В текущем году православные христиане празднуют Пасху 12 апреля (30 марта по старому стилю).
