Зеленский заявил о готовности к прекращению огня на Пасху

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к временному прекращению огня на Пасху, сообщает украинский «Интерфакс» .

«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники», — сказал Зеленский журналистам.

Ранее президент Украины заявил, что не согласился с условием о выводе украинских войск из Донбасса ради получений гарантий безопасности от Вашингтона.

В текущем году православные христиане празднуют Пасху 12 апреля (30 марта по старому стилю).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.