Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности

сегодня в 17:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласился с условием о выводе украинских войск из Донбасса ради получений гарантий безопасности от Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Monde.

Ранее Зеленский утверждал, что США поставили Украине условие для получения гарантий безопасности. Согласно ему, ВСУ должны покинуть Донбасс.

Однако Зеленский отверг это предложение. По его словам, украинские фортификационные сооружения в Донбассе — это «часть гарантий безопасности».

«Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности… на другие гарантии безопасности», — сказал он.

Ранее секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах по Украине нет прогресса по главным вопросам, включая территориальный. По его словам, не согласованы вопросы, представляющие критический интерес для России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.