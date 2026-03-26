Песков: на переговорах по Украине нет прогресса по главным вопросам

На переговорах по урегулированию украинского кризиса до сих пор не согласованы главные вопросы, включая территориальный. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

По словам официального представителя Кремля, такие вопросы, как территориальный, являются главной темой для обсуждения. Но по ним до сих пор нет никакого продвижения на переговорах.

Песков также уточнил, что не согласованы вопросы, представляющие критический интерес для России.

Он добавил, что Россия продолжает СВО, чтобы минимизировать потенциал Киева для террористической деятельности.

Ранее Песков подтвердил, что переговоры трехсторонней группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности приостановлены. По его словам, сейчас две группы работают раздельно, так как у них разная повестка.

