Песков заявил о паузе в переговорах России, США и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры трехсторонней группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности приостановлены, сообщают « Известия ».

По словам Пескова, сейчас две группы работают раздельно, так как у них разная повестка. При этом спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев продолжает свою деятельность, а трехсторонний формат находится на паузе.

«Две группы работают по отдельности — разная повестка дня. (Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами — ред.) Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе», — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил об отсутствии диалога с ЕС по энергетике.

