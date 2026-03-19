Песков заявил о паузе в переговорах России, США и Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры трехсторонней группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности приостановлены, сообщают «Известия».
По словам Пескова, сейчас две группы работают раздельно, так как у них разная повестка. При этом спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев продолжает свою деятельность, а трехсторонний формат находится на паузе.
«Две группы работают по отдельности — разная повестка дня. (Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами — ред.) Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе», — отметил Песков.
Ранее Песков сообщил об отсутствии диалога с ЕС по энергетике.
