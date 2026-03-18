Дмитрий Песков: Европа не подает сигналов о переговорах с Россией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что европейские страны не проявляют готовности обсуждать с Россией сотрудничество в энергетике, сообщает «Царьград» .

«Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскритиковал Еврокомиссию, заявив, что она не справляется с задачами по обеспечению энергетической безопасности Европейского Союза.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков также спрогнозировал изменения цен на газ в Европе.

