Переволновалась: самарскую школьницу разбил инсульт во время ЕГЭ по истории

В одной из самарских школ произошло ЧП. Школьница получила инсульт во время ЕГЭ по истории, сообщает Telegram-канал 63.RU .

Очевидец рассказал, что ребенка увезли на скорой. Ее госпитализировали.

В городской администрации разъяснили, что девочка почувствовала недомогание во время экзамена. Сотрудники пункта проведения ЕГЭ незамедлительно вызвали скорую помощь.

Сейчас ученица находится в больнице. Она проходит полное обследование.

