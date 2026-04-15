Ютятся в маленьких бассейнах: жители Сочи просят прокуратуру спасти трех дельфинов

Жители Сочи обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой спасти трех дельфинов. Горожане переживают, что млекопитающие ютятся в маленьких бассейнах, сообщает SHOT .

Сочинские зоозащитники просят проверить условия, в которых живут «артисты» лазаревского дельфинария. По мнению активистов, дельфинам не хватает пространства: они вынуждены плавать кругами и неподвижно зависать в воде. Это может привести к нарушению естественного поведения дельфинов и сокращению их жизни.

В настоящее время местные зоозащитники ждут ответа от ведомства.

В прошлом году местные жители уже жаловались на тесноту для млекопитающих в этом дельфинарии, однако с тех пор ничего не изменилось.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.