Росавиация частично разрешила полеты в Израиль

«В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 7:00 по 1:00 мск (в ночные часы, с 1:00 по 7:00 мск, запрещены)», — говорится в сообщении регулятора в мессенджере Мах.

В Росавиации отметили, что при принятии решений о полетах авиакомпаниям необходимо учитывать риски и следовать рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В пресс-службе регулятора добавили, к настоящему моменту воздушное пространство Ирана для полетов остается закрытым. Кроме того, Рекомендация перевозчикам приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ или из них «продлена до последующего уведомления». Авиакомпаниям необходимо выбирать обходные маршруты.

В конце февраля Росавиация ограничила полеты в Израиль, Иран и через их воздушное пространство из-за обострения ближневосточного конфликта. Ограничения, которые продлили до 17 апреля, также касались использования воздушного пространства данных стран при рейсах в страны Персидского залива.

