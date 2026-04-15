Экс-работник монастыря под Тверью попался на краже 400 тыс руб на нужды храма
Злоумышленник проник в мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области и похитил 400 тыс. рублей. Вором оказался мужчина, который ранее работал при храме, сообщает УМВД России по региону.
Мужчина пробрался в братский корпус, похитил деньги со стола и скрылся. Похищенные средства предназначавшиеся для нужд храма. После обнаружения пропажи благочинный монастыря обратился в полицию.
Правоохранители вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Осташкова, который ранее работал при храме. Он проник в монастырь, воспользовавшись дубликатом ключей.
В доме у злоумышленника провели обыск и нашли похищенные денежные средства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Вскоре фигуранту изберут меру пресечения.
