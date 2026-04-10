Неизвестный ограбил дом дочери Валентины Терешковой в Подмосковье

Следователи в Подмосковье расследуют ограбление дома дочери первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает РЕН ТВ .

Вор проник в дом 61-летней Елены Терешковой несколько дней назад. Женщина не сразу заметила пропажу вещей, потому точное время, когда жилье оказалось ограблено, установить не удалось.

Злоумышленник унес с собой водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор. Общий ущерб оценивается в 70 тыс. рублей. Супруг Елены Андрей Родионов подтвердил, что делом занимаются следователи.

Елена — дочь Валентины Терешковой и Андрияна Николаева. Она стала первым в мире ребенком, мать и отец которого были космонавтами.

Ранее неизвестные ограбили картинную галерею «Веллум» в Хохловском переулке Москвы. Воры крали картины и ценные бумаги на протяжении долгого времени.

