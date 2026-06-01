Мизулина: 89% школьников хотя бы раз получали сообщения от незнакомцев в Сети
Фото - © сгенерировано ИИ
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что за последние два года увеличилось число случаев преследования детей незнакомцами в Сети.
Педофилы выманивали у несовершеннолетних интимные фото и видео. Затем они приступали к шантажу и требовали встретиться в реальной жизни.
Согласно проведенному опросу, 89% школьников хотя бы раз сталкивались с сообщениями от незнакомцев в интернете. Например, каждому второму школьнику в Сети приходило предложение «легкого заработка». 29% респондентов получали угрозы.
Также 36% подростков подверглись травле. При этом многие дети скрывали от родителей, что столкнулись с неприятной ситуацией в Сети.
Мизулина посоветовала взрослым чаще говорить с детьми о безопасности в интернете.
«Доверительное общение и помощь родителей может предотвратить более опасные ситуации», — подчеркнула она.
