сегодня в 16:44

Мизулина: 89% школьников хотя бы раз получали сообщения от незнакомцев в Сети

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила , что за последние два года увеличилось число случаев преследования детей незнакомцами в Сети.

Педофилы выманивали у несовершеннолетних интимные фото и видео. Затем они приступали к шантажу и требовали встретиться в реальной жизни.

Согласно проведенному опросу, 89% школьников хотя бы раз сталкивались с сообщениями от незнакомцев в интернете. Например, каждому второму школьнику в Сети приходило предложение «легкого заработка». 29% респондентов получали угрозы.

Также 36% подростков подверглись травле. При этом многие дети скрывали от родителей, что столкнулись с неприятной ситуацией в Сети.

Мизулина посоветовала взрослым чаще говорить с детьми о безопасности в интернете.

«Доверительное общение и помощь родителей может предотвратить более опасные ситуации», — подчеркнула она.

