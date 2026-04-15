Стерлитамак атаковали дроны Ан-196 «Лютый»

Стерлитамак в Башкортостане атаковали беспилотниками Ан-196 «Лютый». Ближайшая точка запуска этих дронов на территории Украины находится в 1000 км, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Целью ВСУ мог быть Стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ). Также возле него находятся предприятия «Каустик» и «Авангард».

Звуки взрывов раздались в Стерлитамаке 15 апреля. Затем в промзоне начался пожар. О пострадавших не сообщается.

Ранее в районе Анапы прогремела серия взрывов. Там средства ПВО уничтожали украинские беспилотники.

